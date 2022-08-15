Цены на газ в Европе взлетели

Цены на газ в Европе выросли до 2370 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе выросли в ходе торгов 15 августа. Стоимость сентябрьских фьючерсов на хабе TTF взлетела почти на семь процентов к закрытию предыдущего дня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

К моменту написания материала цена приблизилась к 2370 долларам за тысячу кубометров.

Газ продолжает дорожать на фоне сохраняющихся опасений по поводу поставок из России. С середины июня «Газпром» последовательно снижал прокачку по «Северному потоку», основному маршруту поставок трубопроводного газа в Европу. Европейская комиссия в сложившихся обстоятельствах, в свою очередь, предложила план по добровольному сокращению спроса на топливо на 15 процентов.

На фоне подорожания газа растут биржевые цены на электричество. 15 июля стоимость фьючерса на поставки электроэнергии в Германии на 2023 год — ориентир для европейского рынка — достигла 477,5 евро за мегаватт-час. За последние два месяца цены выросли в два раза.