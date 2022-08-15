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Цены на газ в Европе взлетели

Цены на газ в Европе выросли до 2370 долларов за тысячу кубометров

Фото: Shutterstock

Цены на газ в Европе выросли в ходе торгов 15 августа. Стоимость сентябрьских фьючерсов на хабе TTF взлетела почти на семь процентов к закрытию предыдущего дня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

К моменту написания материала цена приблизилась к 2370 долларам за тысячу кубометров.

Газ продолжает дорожать на фоне сохраняющихся опасений по поводу поставок из России. С середины июня «Газпром» последовательно снижал прокачку по «Северному потоку», основному маршруту поставок трубопроводного газа в Европу. Европейская комиссия в сложившихся обстоятельствах, в свою очередь, предложила план по добровольному сокращению спроса на топливо на 15 процентов.

Котировки TTF1! от TradingView

На фоне подорожания газа растут биржевые цены на электричество. 15 июля стоимость фьючерса на поставки электроэнергии в Германии на 2023 год — ориентир для европейского рынка — достигла 477,5 евро за мегаватт-час. За последние два месяца цены выросли в два раза.

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Платон Щукин
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