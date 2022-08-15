Цены на электричество в Германии выросли в два раза за два месяца

Фьючерсы на поставки электричества на год в Германии подорожали в два раза за два месяца

Стоимость фьючерса на поставки электроэнергии в Германии на 2023 год — ориентир для европейского рынка — достигла 477,5 евро за мегаватт-час. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже EEX.

За последние два месяца цены выросли в два раза. По сравнению с тем же периодом в прошлом году — в шесть раз, отмечает Bloomberg.

Подорожание обусловлено опасениями по поводу поставок газа, обеспечивающего в том числе и генерацию электроэнергии и частью поставляющегося из России. Дополнительно на цены давит и низкая выработка АЭС во Франции. Рекорды ставят и цены на сутки вперед на рынках в Германии и Великобритании, что свидетельствует о высоком спросе на электричество для кондиционирования помещений: регион сталкивается с жарой и засухой.

Рост стоимости энергии приводит к росту счетов для домохозяйств и увеличению расходов для промышленности. Это провоцирует инфляцию в Европе, которая в июле на годовом уровне составила 8,9 процента.