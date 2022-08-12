Цены в двух странах Европы рекордно выросли

Годовая инфляция во Франции и Испании в июле достигла рекорда почти за 40 лет

В июле потребительские цены во Франции и Испании на годовом уровне подскочили до рекордных почти за 40 лет значений. Инфляция во Франции разогналась до 6,1 процента, свидетельствуют данные Национального института статистики (Insee). В Испании же рост составил 10,8 процента, говорится в отчете Национального статистического института королевства (INE).

Больше всего за год во Франции подорожали энергоносители — цены на них выросли на 28,5 процента после повышения на 33,1 процента в июне. Также в стране сильно увеличилась стоимость жилья (16,4 процента в июле против 4,6 процента в июне). Цены на транспорт повысились на 11,7 процента по сравнению с ростом на 3,4 процента в прошлом месяце, а продукты питания подорожали на 6,8 процента (в июне — 5,8 процента). Инфляция в стране в месячном выражении равнялась 0,3 процента.

В то же время по Испании сильнее всего за год ударили цены на энергоресурсы (41,4 процента) и топливо (34,3 процента). Также резко подорожало жилье (23 процента), транспорт (16,2 процента), продукты и безалкогольные напитки (13,5 процента). В месячном выражении рост цен в стране в июле составил 0,6 процента.

Пострадали от беспрецедентного роста цен на фоне обострившегося геополитического кризиса не только Франция и Испания. В целом в еврозоне инфляция в июле составила 8,9 процента в годовом выражении по сравнению с 8,6 процента в июне — это стало рекордом за всю историю подсчетов. Высокая инфляция обусловлена повышением цен на энергоносители на фоне серьезного сокращения поставок газа из России в Европу.