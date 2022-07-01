Рост цен в Европе побил рекорд

Евростат сообщил об инфляции в еврозоне в июне в 8,6 процента на годовом уровне

В июне инфляция в еврозоне на годовом уровне побила очередной рекорд, достигнув 8,6 процента. Об этом свидетельствуют предварительные оценки Евростата.

Основной вклад вносит рост стоимости энергии (41,9 процента по сравнению с 39,1 процента в мае), а также продуктов, алкоголя и табачных изделий (8,9 процента по сравнению с 7,5 процента в мае). Менее значительно дорожают промышленные товары (4,3 процента) и услуги (3,4 процента), сообщило статистическое ведомство.

Наиболее высокие показатели роста цен фиксируются в Эстонии, Литве и Латвии (около 20 процентов), что примерно сопоставимо с российскими данными. Крупнейшей экономике Европы — Германии — удалось несколько усмирить инфляцию, показатели роста цен снизились с 8,7 процента в мае до 8,2 процента в июне в годовом выражении.

В России к середине июня показатель инфляции составил 16,2 процента. По итогам июня Минэкономразвития ожидает снижения цен. Глава ведомства при этом ранее отмечал, что дефляция, которая на недельном уровне отмечается относительно продолжительное время, вместе с укреплением рубля создает угрозу так называемой дефляционной спирали, что опасно для национальной экономики.