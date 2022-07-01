Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Рост цен в Европе побил рекорд

Евростат сообщил об инфляции в еврозоне в июне в 8,6 процента на годовом уровне

Фото: Eric Vidal / Reuters

В июне инфляция в еврозоне на годовом уровне побила очередной рекорд, достигнув 8,6 процента. Об этом свидетельствуют предварительные оценки Евростата.

Основной вклад вносит рост стоимости энергии (41,9 процента по сравнению с 39,1 процента в мае), а также продуктов, алкоголя и табачных изделий (8,9 процента по сравнению с 7,5 процента в мае). Менее значительно дорожают промышленные товары (4,3 процента) и услуги (3,4 процента), сообщило статистическое ведомство.

Наиболее высокие показатели роста цен фиксируются в Эстонии, Литве и Латвии (около 20 процентов), что примерно сопоставимо с российскими данными. Крупнейшей экономике Европы — Германии — удалось несколько усмирить инфляцию, показатели роста цен снизились с 8,7 процента в мае до 8,2 процента в июне в годовом выражении.

В России к середине июня показатель инфляции составил 16,2 процента. По итогам июня Минэкономразвития ожидает снижения цен. Глава ведомства при этом ранее отмечал, что дефляция, которая на недельном уровне отмечается относительно продолжительное время, вместе с укреплением рубля создает угрозу так называемой дефляционной спирали, что опасно для национальной экономики.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Кремль раскрыл подробности о переданном Путину послании от Зеленского
В Кремле рассказали о выборе места для площади имени ЛНР в Москве
Зеленский рассказал о прогрессе в соглашении об ассоциации с ЕС
Санкционная война против России поставила крест на зеленом переходе
Стало известно об ухудшении самочувствия вдовы Караченцова
Копию знаменитой скульптуры «Мыслитель» продали за 10,7 миллиона евро
Врач назвала идеальное летнее детское меню
Курс рубля резко пошел вниз
Венгрия захотела нарастить военные возможности
В Кремле отказались комментировать дело ректора РАНХиГС Мау
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.