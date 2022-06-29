Принятые властями Германии меры позволили снизить инфляцию

Власти Германии смогли усмирить инфляцию в стране за счет мер правительства по оказанию поддержки наиболее пострадавшим от роста цен, пишет Bloomberg.

Принятые меры не относились к инструментам денежно-кредитной политики и включали в себя снижение акцизов на топливо и внедрение скидок на проезд в общественном транспорте. В результате показатели роста цен снизились с 8,7 процента в мае до 8,2 процента в июне в годовом выражении.

При этом данные по Германии, несмотря на ее статус крупнейшей экономики еврозоны и Евросоюза, не повлияют на намерения Европейского центробанка (ЕЦБ), собирающегося в июле впервые за последние 10 лет повысить ключевую ставку. Сейчас она находится на нулевом уровне.

В остальных странах еврозоны, за которую отвечает ЕЦБ, инфляция и давление на население и бизнес остаются высокими. Так, Испания отчиталась о рекордном для себя показателе инфляции в 10 процентов в годовом выражении.

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