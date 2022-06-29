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В правительстве рассказали россиянам о снижении цен

Глава Минэкономразвития Решетников предсказал дефляцию в июне

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Министерство экономического развития предсказывает дефляцию в июне, заявил глава ведомства Максим Решетников. Его выступление на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) цитирует «Интерфакс».

«Уже очевидно, что по июню мы будем иметь дефляцию», — рассказал член правительства, пояснив, что считает тенденцию снижения цен достаточно устойчивой.

Ранее в июне глава Минэкономразвития замечал, что дефляция, которая на недельном уровне отмечается относительно продолжительное время, вместе с укреплением рубля создает угрозу так называемой дефляционной спирали, что опасно для национальной экономики. Речь идет о ситуации, когда снижение цен, провоцируемое общим спадом в экономике, усугубляет положение дел с сокращением производства.

При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина рисков дефляционной спирали не видит — по ее мнению, сейчас наблюдается коррекция весеннего роста цен. Годовой уровень инфляции в России при этом по-прежнему остается достаточно высоким, приближаясь к 17 процентам.

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Платон Щукин
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