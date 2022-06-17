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Путин рассказал о цели России по инфляции

Президент Путин рассказал о сохранении в России цели по инфляции

Фото: Forumspb2022 / TACC

Президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал о сохранении долгосрочной цели российских властей по уровню инфляции. Трансляция мероприятия ведется на сайте Первого канала.

«Четыре процента [годовых] по инфляции — у нас эта цель остается», — отметил Путин. При этом в своем выступлении он назвал нынешние показатели слишком высокими.

В настоящее время уровень инфляции в России оценивается в 16,7 процента в годовом выражении. ЦБ в середине июня отметил снижение уровня инфляции, что позволило понизить ключевую ставку с 11 до 9,5 процента годовых.

С середины 2010-х годов регулятор установил целевой уровень инфляции для российской экономики на отметке в четыре процента. В последний раз достичь его удавалось в 2019-м.

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Платон Щукин
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