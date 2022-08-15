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Оценена эффективность назальной вакцины против всех штаммов коронавируса

Гинцбург сообщил, что назальная вакцина эффективна против всех штаммов коронавируса
Александр Гинцбург

Александр Гинцбург . Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что назальная вакцина показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Имеющаяся сейчас и уже зарегистрированная назальная вакцина, мы видим, показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов, образуя мукозальный иммунитет к возбудителю», — сообщил он.

В июле Минздрав зарегистрировал в России назальную вакцину от COVID-19 «Салнавак», произведенную компанией «Генериум». Компания подала заявку в ведомство на регистрацию нового препарата еще в апреле. «Салнавак» состоит из двух компонентов, в состав которых входит рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека.

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Марина Совина
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