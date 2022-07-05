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В России зарегистрировали новую назальную вакцину от COVID-19

Минздрав зарегистрировал назальную вакцину от COVID-19 «Салнавак» от компании «Генериум»

Фото: Lukas Barth / Reuters

Минздрав зарегистрировал в России назальную вакцину от COVID-19 «Салнавак», произведенную компанией «Генериум». Об этом сообщает РИА Новости.

Компания подала заявку в ведомство на регистрацию нового препарата еще в апреле. «Салнавак» состоит из двух компонентов, в состав которых входит рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека.

В Минздраве подчеркнули, что вакцину следует применять интраназально, с интервалом в три недели между введением компонентов, то есть в режиме «прайм-буст».

Препарат способен вызвать активацию системного гуморального и клеточного иммунитета, а также сформировать на поверхности слизистой оболочки дыхательных путей мукозальную иммунную защиту от коронавируса. Это подтвердили проведенные доклинические исследования.

1 апреля в России зарегистрировал назальную вакцину от COVID-19 центра имени Гамалеи. В ее исследовании участвовал президент Владимир Путин. Препарат от COVID-19 состоит из двух доз и вводится с помощью насадки-распылителя в носовую полость с трехнедельным интервалом.

Позже глава центра Александр Гинцбург объявил о ее выходе в гражданский оборот.

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Анна Щербакова
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