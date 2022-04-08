Назальная вакцина от коронавируса вышла в гражданский оборот

Гинзбург сообщил, что назальная вакцина от COVID-19 уже вышла в гражданский оборот

Назальная вакцина от коронавируса уже вышла в гражданский оборот, так как это тот же препарат, что и «Спутник V,» который вводится иначе. Об этом РИА Новости рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Официально она вышла в гражданский оборот и прошла контроль качества. Планируется использовать ту вакцину, которая уже развезена по регионам. Состав вакцины тот же самый, что и у "Спутника V"», — заявил он.

1 апреля Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции. В ее исследовании участвовал президент Владимир Путин. Препарат от COVID-19 состоит из двух доз и вводится с помощью насадки-распылителя в носовую полость с трехнедельным интервалом. По словам Гинцбурга, повторная вакцинация назальной вакциной может проводиться раз в полгода.