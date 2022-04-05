В России зарегистрировали еще один препарат от COVID-19

Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса «Ковипир» от компании «Фармасинтез»

Министерство здравоохранения России зарегистрировало еще один препарат от коронавируса «Ковипир» от компании «Фармасинтез». Это следует из государственного реестра лекарственных средств, передает ТАСС.

Препарат выпускается в форме капсул, он был зарегистрирован 4 апреля. Срок выданного Минздравом удостоверения закончится 1 января 2023 года.

В инструкции говорится, что препарат показан при среднем и легком течении заболевания у взрослых без дополнительной оксигенотерапии, в том числе у тех, у кого имеются риски тяжелого течения COVID-19. «Ковипир» противопоказан при повышенной чувствительности к молнупиравиру или любому другому компоненту препарата, при возрасте младше 18 лет и беременности.

Правительство России 4 апреля также упростило процедуру государственной регистрации медицинских изделий, их перечень определит специальная комиссия. Срок регистрации для медизделий уменьшен с 50 до 22 рабочих дней, для части из них — до пяти рабочих дней.

1 апреля министерство здравоохранения также зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат от COVID-19 состоит из двух доз и вводится с помощью насадки-распылителя в носовую полость с трехнедельным интервалом.

Ранее Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавирусной инфекции «Атериксен», его производит российская фармацевтическая компания «Валента фарм». Лекарство на данный момент зарегистрировано только для лечения взрослых пациентов с COVID-19.