В России зарегистрировали еще один препарат от COVID-19
Министерство здравоохранения России зарегистрировало еще один препарат от коронавируса «Ковипир» от компании «Фармасинтез». Это следует из государственного реестра лекарственных средств, передает ТАСС.
Препарат выпускается в форме капсул, он был зарегистрирован 4 апреля. Срок выданного Минздравом удостоверения закончится 1 января 2023 года.
В инструкции говорится, что препарат показан при среднем и легком течении заболевания у взрослых без дополнительной оксигенотерапии, в том числе у тех, у кого имеются риски тяжелого течения COVID-19. «Ковипир» противопоказан при повышенной чувствительности к молнупиравиру или любому другому компоненту препарата, при возрасте младше 18 лет и беременности.
Правительство России 4 апреля также упростило процедуру государственной регистрации медицинских изделий, их перечень определит специальная комиссия. Срок регистрации для медизделий уменьшен с 50 до 22 рабочих дней, для части из них — до пяти рабочих дней.
1 апреля министерство здравоохранения также зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат от COVID-19 состоит из двух доз и вводится с помощью насадки-распылителя в носовую полость с трехнедельным интервалом.
Ранее Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавирусной инфекции «Атериксен», его производит российская фармацевтическая компания «Валента фарм». Лекарство на данный момент зарегистрировано только для лечения взрослых пациентов с COVID-19.