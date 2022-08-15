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Суд признал недостоверными слова Венедиктова о Пригожине

Суд признал недостоверными слова Венедиктова о причастности Пригожина к ЧВК «Вагнер»
Алексей Венедиктов

Алексей Венедиктов. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пресненский суд Москвы признал недостоверными слова бывшего главреда ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) о предпринимателе Евгении Пригожине. Речь идет об утверждении о том, что бизнесмен причастен к ЧВК «Вагнер», пишет ТАСС.

Адвокат экс-главреда радиостанции Калой Ахильгов напомнил, что истец просил признать сведения о нем не соответствующими действительности и обязать Венедиктова опровергнуть их в СМИ. «Решение суда было следующим: сведения признаны недостоверными, но при этом никаких обязательств на ЗАО "Эхо Москвы" и на Венедиктова по опровержению этих сведений не возложено», — рассказал Ахильгов.

Венедиктов, в свою очередь, в разговоре с агентством сообщил, что обсуждается вопрос подачи апелляции на решение суда.

Экс-главред «Эха Москвы» рассказал, что Пригожин подал на него в суд, в июне 2021 года. Причиной стало заявление Венедиктова в прямом эфире радиостанции о том, что предприниматель якобы является «хозяином ЧВК "Вагнер"». Отмечалось, что бизнесмен потребовал опровержения, а также удаления этой информации. Венедиктов, комментируя это решение, отметил, что высказанные им слова — это только его мнение.

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Олег Давыдов
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