Евгений Пригожин подал в суд на Венедиктова

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что на него подал в суд бизнесмен Евгений Пригожин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Евгений Пригожин подал на меня в суд за то, что я в прямом эфире назвал его "хозяином ЧВК Вагнер"», — рассказал Венедиктов.

По данным «Интерфакса», исковое заявление было подано в Пресненский районный суд Москвы. В пресс-службе компании «Конкорд», принадлежащей Пригожину, заявили, что он настаивает на том, чтобы заявление Венедиктова признали не соответствующим действительности.

Кроме того, бизнесмен требует удаления и опровержения информации. В случае ее неудаления Пригожин просит установить штраф в размере 200 тысяч рублей, а также взыскивать с ответчиков по 30 тысяч рублей за каждый день дальнейшего неисполнения решений суда.

Венедиктов, комментируя иск, отметил, что не видит в своих высказываниях ничего умаляющего или задевающего честь и достоинство Пригожина. Главред «Эха Москвы» подчеркнул, что высказанные им в прямом эфире слова — это только его мнение. Он также добавил, что готов к суду.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких государствах Африки, в том числе в Ливии.