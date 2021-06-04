Венедиктов намекнул на высокие заработки на «Эхе Москвы»

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что платит подоходный налог по повышенной ставке, введенной для россиян, зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год. Намек на сумму дохода он сделал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает «Московский комсомолец».

«У меня 15 процентов», — сказал Венедиктов, рассуждая о том, какой процент налога с зарплаты он отдает государству. Повышенная на два процента ставка НДФЛ введена для граждан с доходом больше пяти миллионов рублей в год.

Венедиктов также отметил, что не в курсе, сколько именно денег он отчисляет государству. «Мои налоги высчитывает бухгалтерия, я не знаю, сколько денег я плачу, я не знаю, куда они идут, для меня эти деньги не существуют», — заключил главред «Эха Москвы».

Ранее Венедиктов поспорил с официальным представителем МИД России Марией Захаровой на деловом завтраке в рамках ПМЭФ.