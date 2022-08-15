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ФСБ показала видео с готовившими взрыв нефтепровода диверсантами

ФСБ показала видео с диверсантами, готовившими взрыв нефтепровода в Волгоградской области

ФСБ показала видео с диверсантами из праворадикальной группировки «Реструкт», созданной Максимом Марцинкевичем, известным как Тесак, готовившими, по утверждению ведомства, взрыв нефтепровода в Волгоградской области по указанию украинских спецслужб. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах показана машина сторонников Тесака, их тела и оружие в руках.

Ранее в Волгоградской области сотрудники ФСБ предотвратили взрыв нефтепровода. Мужчины пытались взорвать трубу, но оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы.

Преступление готовили выходцы из созданного националистом Максимом Марцинкевичем «Реструкта» россиянин Андрей Чуенков 1986 года рождения, и украинец Юрий Ионов 1988 года рождения.

По данным ФСБ, Чуенков в настоящее время находится на Украине в составе батальона «Ураган», а его сообщник — в полке «Азов» (террористическая организация, запрещена в России). Российские спецслужбы проводят мероприятия, направленные на пресечение преступной деятельности Чуенкова и Ионова, а также ведут поиск их пособников в России.

С места диверсии ФСБ изъяла самодельное взрывное устройство, два травматических пистолета, которые были переделаны под стрельбу боевыми патронами.

Екатерина Власова
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