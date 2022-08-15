Российский врач отказался лечить слепого пациента

В Березовском хирург отказался госпитализировать слепого пенсионера с острой болью

В Березовском Свердловской области хирург отказался госпитализировать слепого пенсионера с острой болью в области живота. Об этом рассказал порталу E1.ru сын пациента.

По словам россиянина, его отцу внезапно стало плохо ночью. Он пожаловался на резь внизу живота и вытекающую мутную жидкость.

Когда они прибыли в Березовскую больницу, врач даже не стал осматривать пожилого мужчину. Вместо этого хирург заявил, что у слепого пациента недержание и посоветовал обратиться к урологу.

Житель Урала не согласился с такой рекомендацией медика и повез отца в Екатеринбург. Там пенсионеру сделали операцию, сейчас его здоровью ничего не угрожает. Кроме того, россиянин намерен подать жалобу в региональный Минздрав.

В больнице Березовского уточнили, что обстоятельства этого инцидента сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что 32-летний житель Свердловской области Антон Таушанков скончался после 12 дней безуспешных попыток получить врачебную помощь. Министерство здравоохранения российского региона признало, что врачи действовали непрофессионально, рекомендовало применить дисциплинарные меры к виновным.