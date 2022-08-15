Россиянин 12 дней пытался получить помощь врача и умер в приемном покое

Свердловские врачи 11 дней игнорировали пациента, и на 12-й день он умер в приемном покое

32-летний житель Свердловской области Антон Таушанков скончался после 12 дней безуспешных попыток получить врачебную помощь. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash со ссылкой на документы регионального Минздрава и мать умершего.

По рассказу матери россиянина, тот почувствовал себя плохо и отправился в больницу 9 марта. В медицинском учреждении мужчине сказали, что прием не ведется, и ему нужно ждать еще неделю. После недельного ожидания Таушанков вновь попытался обратиться ко врачам, но смог получить лишь направление на анализы, назначенные на 25 марта. Мать россиянина уточнила, что на момент посещения врача внешний вид сына был крайне болезненным — он сильно опух, не мог есть и пить.

На 12-й день мужчину в бессознательном состоянии забрали на скорой, и он умер в приемном покое Тагильской больницы.

Министерство здравоохранения региона признало, что врачи действовали непрофессионально, рекомендовало применить дисциплинарные меры к виновным, пообещало, что качество оказания услуг будет повышено и выразило соболезнования.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле 73-летняя Наталья Сергеева, заслуженная учительница русского языка, умерла спустя 12 часов ожидания медицинской помощи.