Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Google выпустила Android 13

Google представила финальную версию Android 13 для смартфонов Pixel

Фото: Unsplash

Google выпустила новое поколение ОС Android. Об этом сообщается на сайте проекта.

Представители компании заявили, что выпускают финальную версию операционной системы для пользователей телефонов Pixel. «В этом месяце все поддерживаемые устройства Pixel под управлением Android 12 получат обновление программного обеспечения Android 13», — отметили инженеры Google.

Начиная с 15 августа, до следующей версии ОС смогут обновиться владельцы телефонов Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro и Pixel 6a. Android 13 будет доступна пользователям устройств Samsung Galaxy, Asus, HMD, Iqoo, Motorola, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, Vivo, Xiaomi и других брендов позже до конца года.

Очередная операционная система от Google получила обновленный дизайн, измененные настройки конфиденциальности, режим Bluetooth Low Energy (LE) Audio, новые функции для смартфонов с большим экраном и планшетов.

Выход Android 13 состоялся раньше запланированного — в начале лета это предсказывали инсайдеры. Для сравнения, финальная версия Android 12 появилась в октябре 2021 года, Android 11 — в сентября 2020 года.

В начале июля Apple представила iOS 16 — операционную систему для iPhone. ОС получила новый экран блокировки, обновленные настройки конфиденциальности, переработанные уведомления.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Шойгу заявил об огромных потерях ВСУ
Украинские военные обстреляли поселок в ДНР из HIMARS
Путин заявил о соответствии спецоперации уставу ООН
Суд вынес приговор виновным в обрушении казармы ВДВ под Омском
В центре Москвы автомобиль сбил велосипедиста и попал на видео
Google выпустила Android 13
Европу заподозрили в нежелании решать проблемы Украины за свой счет
IKEA решила ликвидировать «дочку» в России
Бородина раскритиковала мужчин в плавках словами «это зашквар»
Путин сделал «пугающее предупреждение» странам Запада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.