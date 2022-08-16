Google выпустила Android 13

Google представила финальную версию Android 13 для смартфонов Pixel

Google выпустила новое поколение ОС Android. Об этом сообщается на сайте проекта.

Представители компании заявили, что выпускают финальную версию операционной системы для пользователей телефонов Pixel. «В этом месяце все поддерживаемые устройства Pixel под управлением Android 12 получат обновление программного обеспечения Android 13», — отметили инженеры Google.

Начиная с 15 августа, до следующей версии ОС смогут обновиться владельцы телефонов Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro и Pixel 6a. Android 13 будет доступна пользователям устройств Samsung Galaxy, Asus, HMD, Iqoo, Motorola, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, Vivo, Xiaomi и других брендов позже до конца года.

Очередная операционная система от Google получила обновленный дизайн, измененные настройки конфиденциальности, режим Bluetooth Low Energy (LE) Audio, новые функции для смартфонов с большим экраном и планшетов.

Выход Android 13 состоялся раньше запланированного — в начале лета это предсказывали инсайдеры. Для сравнения, финальная версия Android 12 появилась в октябре 2021 года, Android 11 — в сентября 2020 года.

В начале июля Apple представила iOS 16 — операционную систему для iPhone. ОС получила новый экран блокировки, обновленные настройки конфиденциальности, переработанные уведомления.