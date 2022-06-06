Apple представила iOS 16

Корпорация Apple на WWDC 2022 представила iOS 16

Корпорация Apple в рамках презентации на WWDC 2022 представила новые версии своих операционных систем. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

Новая система для смартфонов получит название iOS 16. Компания вновь переработала дизайн системы и изменила экран блокировки: теперь пользователь может менять шрифт и цветовое оформление экрана, а также добавлять виджеты. Вместе с тем можно добавить несколько вариантов экрана блокировки, автоматически меняющихся со временем. Уведомления на экране блокировки теперь появляются внизу экрана.

В iMessage теперь можно редактировать и удалять отправленные сообщения. При использовании голосового ввода клавиатура теперь будет оставаться на экране для быстрого редактирования.

В конце марта стало известно об отказе Apple продавать в России новый iPhone SE, Mac Studio и обновленный iPad Air. Ранее в начале месяца компания остановила продажи товаров в России и перестала экспортировать свою технику.