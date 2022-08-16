На Украине сообщили о подготовке российской армией котла для ВСУ

Арестович заявил, что российская армия готовит котел для ВСУ в районе Северска

Cоветник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что российская армия готовит котел для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Северска. Его слова приводит ОСН.

Арестович заявил, что группировка Вооруженных сил РФ к востоку от Северска пополняется. Кроме того, начала продвижение группировка к северо-западу от города — она, по данным советника, намерена переправиться через Северский Донец и зайти с тыла.

Он добавил, что ВС РФ также наступают в районе Кодемы, где имеют «некоторый успех».

Ранее Алексей Арестович заявил о готовности сменить Владимира Зеленского на посту главы государства. Как стало известно, политик готов выдвинуться в президенты в том случае, если Зеленский не пойдет на второй срок.