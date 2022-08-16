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В Совбезе России отреагировали на провокации Киева на атомных объектах

В Совбезе России заявили о глобальной угрозе провокаций Киева на атомных объектах

Фото: РИА Новости

Провокации киевских властей на атомных объектах, проводящиеся с попустительства Запада, несут угрозу глобальной безопасности. Такую тему подняли в разговоре секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович, передает РИА Новости.

«Обсуждены ключевые вопросы обеспечения безопасности в условиях агрессивной политики НАТО и развязанной странами Запада гибридной войны против России и Белоруссии», — говорится в заявлении аппарата российского Совбеза.

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Также коллеги обменялись мнениями по ситуации на Украине, в частности отреагировав на провокации Киева в отношении атомных объектов.

Вооруженные силы Украины несколько раз обстреливали район Запорожской АЭС. Об очередной атаке сообщили в администрации Энергодара 15 августа, уточнив, что огонь ведется с правого берега Днепра.

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Никита Абрамов
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