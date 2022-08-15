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В Энергодаре сообщили о начале обстрела ВСУ Запорожской АЭС

В администрации Энергодара заявили о начале обстрела ВСУ города и района Запорожской АЭС

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массированный обстрел Энергодара и Запорожской атомной электростанции (АЭС), огонь ведется с правого берега Днепра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

«Сегодня, 15 августа, с противоположной стороны Днепра вновь был открыт огонь по мирным жителям и гражданской инфраструктуре города Энергодар. Более часа террористы ВСУ ведут массированный огонь из артиллерийских установок. В Энергодаре зафиксированы взрывы в районе Запорожской АЭС, спальных микрорайонах города и промышленной зоне», — заявили местные власти.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил о подготовке Украиной спецоперации по подрыву Запорожской АЭС. Он уточнил, что для этого подготовлены группы разведки Главного управления разведки (ГУР), которые ранее уже совершали подобные теракты в Приднестровье, а украинские власти уже начали информационную подготовку будущего теракта.

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Василий Мека
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