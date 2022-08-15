Экс-депутат Рады заявил о подготовке Украины к подрыву Запорожской АЭС

Экс-депутат Рады Кива заявил о подготовке Минобороны Украины к подрыву Запорожской АЭС

Минобороны Украины готовится к проведению спецоперации по подрыву Запорожской АЭС. Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.

Бывший парламентарий уточнил, что для этого подготовлены группы разведки Главного управления разведки (ГУР), которые ранее уже совершали подобные теракты в Приднестровье, а украинские власти уже начали информационную подготовку будущего теракта.

В качестве примера Кива привел заявления главы МВД Украины Дениса Монастырского, выдвигавшего обвинения в адрес Москвы, а также говорил о возможности «трагедии» на станции.

11 августа представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли минимум три удара в район хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС. По его словам, на станции не было зафиксировано загрязнения и радиационный фон был в норме.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить боевые действия в районе Запорожской АЭС, так как обстрелы могут привести к катастрофическим последствиям. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ответ, что Гутерриш не обратился напрямую к украинским властям, осудив позицию ООН.