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Хозяин спас собаку от медведя

WPLG Local 10: Джош Мартинез из Флориды спас собаку от черного медведя

В американском городе Дестин, штат Флорида, мужчина спас собаку от медведя. Об этом сообщает WPLG Local 10.

Камера видеонаблюдения запечатлела погоню черного медведя за золотистым ретривером по кличке Саломон. Затем на крыльце дома появилась женщина. Она позвала собаку и обнаружила, что за ее питомцем гонится хищник, после чего побежала в дом за помощью.

После этого на улицу выбежал хозяин Саломона Джош Мартинез и начал отпугивать медведя, размахивая руками и издавая громкие звуки. Собака успела забежать в дом, а медведь ретировался.

Хозяева пса утверждают, что после встречи с медведем Саломон стал бояться выходить на улицу. Семья также сообщила, что они проявляют особую осторожность, когда дети играют во дворе.

Ранее сообщалось, что на острове Западный Шпицберген белый медведь напал на туристку и поранил ей руку. Медведя удалось отпугнуть выстрелами.

Алиса Удовик
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