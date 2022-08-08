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Белый медведь напал на женщину в туристическом лагере

Associated Press: на Шпицбергене усыпили белого медведя, напавшего на женщину

Фото: Jason Hillier / Unsplash

На острове Западный Шпицберген белый медведь напал на туристку из Франции и поранил ей руку. Об этом сообщает Associated Press.

Женщина вместе с группой из 25 человек была в походе по равнине Свеаслетта, отделенной фьордом от Лонгйира — главного населенного пункта острова Западный Шпицберген. На туристический лагерь напал белый медведь и нанес женщине травму руки. Медведя удалось отпугнуть выстрелами.

На место происшествия на вертолете вылетели спасатели. Француженку госпитализировали в больницу Лонгйира. Полученные ею травмы не угрожают жизни. Медведь получил тяжелую травму, его пришлось усыпить.

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Шпицберген находится в 800 километрах от материковой Норвегии. Власти предупреждают туристов, которые планируют ночевать под открытым небом, о необходимости иметь при себе огнестрельное оружие для защиты от белых медведей.

С 1970-х годов белые медведи на Шпицбергене убили по меньшей мере пять человек. Последний летальный случай произошел в 2020 году, когда погиб 38-летний мужчина из Нидерландов.

Ранее сообщалось, что белую медведицу с медвежатами заметили примерно в двух километрах от села Лаврентия на Чукотке, где проживают больше тысячи человек. В администрации уточнили, что звери не проявляли агрессии, но попросили жителей не покидать без необходимости населенные пункты, которые находятся вблизи этой зоны.

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Алиса Дмитриева
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