Белую медведицу с медвежатами заметили близ села на Чукотке

Власти: белую медведицу с медвежатами заметили в двух километрах от села на Чукотке

Белую медведицу с медвежатами заметили примерно в двух километрах от села Лаврентия на Чукотке, где проживают больше тысячи человек. Об этом ТАСС рассказали в администрации Чукотского муниципального района.

По словам местных властей, село расположено рядом с основным путем осенней миграции белых медведей. В администрации уточнили, что звери не проявляли агрессии, но попросили жителей не покидать без необходимости населенные пункты, которые находятся вблизи этой зоны.

Кроме того, отмечается, что в районе сейчас работают бригады «медвежьих патрулей», главная задача которых — отпугивать хищников от населенных пунктов.

В конце октября в вахтовый поселок Харасавэй на Ямале проник белый медведь. Зверь прополз в небольшую яму под забором. А в начале ноября ученые Арктического научно-исследовательского стационара запечатлели обед семьи белых медведей. На берег Карского моря близ Харасавэя вынесло тушу кита, которой и полакомились хищники.