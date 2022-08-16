TAC: призыв Зеленского признать Россию «спонсором терроризма» перешагнул границы

Призыв президента Украины Владимира Зеленского к США признать Россию «страной-спонсором терроризма» не имеет под собой никаких оснований. Такое мнение в колонке для The American Conservative (TAC) высказал политический обозреватель, старший научный сотрудник Института Катона Даг Бэндоу.

Политолог указал, что текущих действий Москвы недостаточно для наделения ее таким статусом, а реальное значение термина размыто и может быть применено к самому Вашингтону. «У задумки Зеленского есть только одна проблема: Россия не является страной, спонсирующей терроризм, — отметил он. — Его политические требования перешагнули границы любого суверенного государства. Сенатор Грэм и его коллеги должны думать в первую очередь об Америке, разрабатывая политику США».

Бэндоу допустил, что этот шаг украинского лидера направлен исключительно на извлечение собственной политической выгоды, поскольку затруднит урегулирование конфликта путем переговоров. «Выиграют от этого только те люди на Западе, которые надеются сражаться с Россией до последнего украинца, невзирая на разрушительные последствия для Украины», — резюмировал он.

Ранее директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что западные страны во главе с США уже «растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике». Он назвал вероятные последствия объявления России «страной-спонсором терроризма». По его словам, если Вашингтон продолжит вести столь деструктивную политику, он может пересечь точку невозврата, что, вероятно, приведет к разрыву дипломатических отношений с Москвой.

Дарчиев также обвинил американские власти в том, что они раскручивают маховик «визовой войны». Он подчеркнул, их действия затрагивают не только дипломатических работников, но и граждан России.