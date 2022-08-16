Россиянин отправился на Кавказ и разбился в горах на параплане

В МЧС Кабардино-Балкарии сообщили о гибели парапланериста из Карелии в Чегемском ущелье

Турист из Карелии разбился в горах Кабардино-Балкарии — мужчина погиб во время жесткой посадки на параплане. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в главном управлении МЧС по Кабардино-Балкарской Республике, мужчина отправился на Кавказ летать на параплане. Во вторник, 16 августа, спасатели получили информацию о том, что в верховьях Чегемского ущелья парапланерист совершил жесткую посадку.

«На место незамедлительно выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. По прибытии было установлено, что мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении МЧС.

Как отмечается, спасатели эвакуировали тело спортсмена и передали его сотрудникам скорой помощи. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее в августе сообщалось о другом россиянине, который упал с обрыва возле поселения Былым в Эльбрусском районе в Кабардино-Балкарии.