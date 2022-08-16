Буйный пассажир самолета оплевал попутчиков и подрался со стюардессой

На рейсе из Польши в Канаду пассажир оплевал попутчиков из-за отказа налить ему алкоголь

Пассажир авиакомпании Polish Airlines устроил дебош на борту самолета и сорвал рейс. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел 11 августа на рейсе из Польши в Канаду. По словам очевидцев, сначала мужчина начал кричать на челнов экипажа из-за отказа налить алкоголь, затем оплевал попутчиков и попытался открыть дверь воздушного судна.

Чтобы успокоить буйного пассажира, бортпроводникам потребовалась помощь пяти человек. «Он едва не подрался со стюардессой, кидал в нее бутыли с водой», — рассказали очевидцы.

В результате пилоты совершили вынужденную посадку в Исландии, где всех пассажиров разместили в гостинице до субботы в ожидании следующего рейса.

Ранее в августе пассажирка авиакомпании Jet2 разделась до нижнего белья во время полета и напугала попутчиков вопросами о взрывчатке. Женщина начала бегать по салону самолета с криками «Аллаху акбар!», после чего подошла к детям с вопросом, «готовы ли они умереть».