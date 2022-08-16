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В МИД заявили об опасности пути миссии МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев

Дипломат Вишневецкий назвал опасным путь миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий заявил, что доставлять миссию экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев небезопасно, сообщает РИА Новости.

Дипломат назвал опасным путь миссии МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев, поскольку в его рамках придется пересекать линию фронта.

«Представьте себе, что значит через Киев — это значит, что на ЗАЭС они будут заезжать через линию фронта. Это огромный риск, с учетом того, что украинские вооруженные силы — это неоднородные вооруженные формирования», — предупредил Вишневецкий.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал о возможности визита экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Детали этой поездки обсуждают Москва и Киев, подчеркнул он.

8 августа представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что генсек организации Антониу Гутерриш работает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для организации визита инспекторов на ЗАЭС. ООН чрезвычайно обеспокоена ситуацией вокруг атак на ЗАЭС, подчеркнул Дюжаррик.

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Марина Совина
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