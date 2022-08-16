От пожара в Ростовской области пострадали три населенных пункта

Лесной пожар в Ростовской области перешел на три населенных пункта

Три населенных пункта пострадали от лесного пожара в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Огонь перешел на станицу Верхнекундрюченская, хуторы Кривая Лука и Черни. Наиболее сильно пожар затронул станицу, где находится большая часть поврежденных зданий. В хуторах от огня пострадали две постройки. Всего пожар повредил 60 зданий, семь из которых — жилые дома.

Над ликвидацией пожара работают самолеты Бе-200ЧС, Ил-76 и вертолет Ми-8 МЧС. В тушении огня также задействованы 300 пожарных и 90 единиц техники, процесс затруднен из-за жары и ветра.

Ранее в августе властей ряда российских регионов уличили в недостаточной защите лесов. В списке оказались Якутия, Бурятия, Чукотка, Крым, Чечня и еще 15 регионов. Руководитель Рослесхоза Иван Советников призвал глав тщательнее контролировать работу соответствующих органов и отметил, что игнорирование результатов рейтинга недопустимо. Советников предложил показавшим худшие результаты регионам вместе с Рослесхозом составить план мероприятий, которые помогут исправить ситуацию.