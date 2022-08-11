Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Властей российских регионов уличили в недостаточной защите лесов

Рослесхоз заявил, что 20 российских регионов отстают в сфере ведения лесного хозяйства
СюжетЛесные пожары:

Фото: Shutterstock

Властей 20 российских регионов уличили в недостаточной защите лесов. Руководитель Рослесхоза Иван Советников призвал глав этих регионов тщательнее контролировать работу соответствующих органов, сообщает «Коммерсантъ».

В сфере ведения лесного хозяйства отстают Якутия, Бурятия, Чукотка, Крым, Чечня и еще 15 регионов. Рейтинг был составлен на основе 36 критериев, поделенных на семь групп: обеспечение охраны, защита, воспроизводство лесов, лесовосстановление, проведение лесопожарного сезона и экономическая деятельность.

«Игнорирование результатов рейтинга недопустимо, по сути, последние места в нем — это неисполнение прямых обязанностей», — заявил Советников. Он предложил показавшим худшие результаты регионам совместно с Рослесхозом разработать дорожную карту с мероприятиями, направленными на исправление ситуации.

В конце июля в Иркутской области обнаружили лесной пожар, который распространился на 42,9 тысячи гектаров. При этом региональные службы региона официально не зафиксировали возгорание и сообщали об охваченных огнем 638 гектарах.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Латвия объявила Россию спонсором терроризма
Властей российских регионов уличили в недостаточной защите лесов
В Киргизии в припаркованном у ТЦ автомобиле нашли гранату
Подразделения ЛНР закрепились в Артемовске
Экс-сотрудник ФСИН высказался об угрозе нового срока для скопинского маньяка
Названа дата запуска прямых рейсов в Тунис для россиян
Банки согласились изменить условия по кредитам россиян на триллионы рублей
Заменитель соли снизил риск инсульта
Стало известно о личном одобрении Си Цзиньпинем учений близ Тайваня
Россияне стали скупать трехлетние подержанные автомобили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.