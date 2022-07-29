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В России нашли незамеченный пожар на десятки тысяч гектаров

Greenpeace нашла в Иркутской области пожар на 42,9 тысячи гектаров

Фото: Konstantin Mikhailov / Shutterstock

Специалисты российского отделения Greenpeace нашли в Иркутской области незамеченный пожар, который распространился на несколько десятков тысяч гектаров. Об этом организация сообщает на своем сайте со ссылкой на космоснимки.

Эксперты изучили карточку пожара и пришли к выводу, что возгорание было обнаружено 20 июля в Катангском районе области. Тогда пожар охватил площадь в пять гектаров, однако теперь она достигла более 42,9 тысячи гектаров. По данным Greenpeace, при этом региональные службы региона официально не зафиксировали возгорание и на данный момент сообщают об охваченных огнем 638 гектарах.

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В организации заявили, что для успешной борьбы с пожарами необходимо иметь точную информацию об их масштабах. «В условиях изменившегося климата необходимо как можно больше сократить зоны, где по соображениям недоступности или экономической нецелесообразности местные власти решили отказаться от тушения. Если эти территории не учитываются в статистике, тушить такие пожары будет невозможно», — отметили в отделении и призвали власти страны принять меры для тушения.

В июне 2022 года глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что Сибирь и Дальный Восток оказались под угрозой опасных лесных пожаров. Он также добавил, что возгорания могут охватить Якутию, Иркутскую область и Красноярский край.

Нина Ташевская
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