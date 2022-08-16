Названа вакансия в России с зарплатой в 600 тысяч рублей

«Зарплата.ру»: DevOps-инженеру в России готовы платить до 600 тысяч рублей

Специальность DevOps-инженера названа самой высокооплачиваемой в сфере IT в России. В августе самую высокую зарплату предлагали Senior DevOps Engineer (до 600 тысяч рублей), говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру», передает ТАСС.

До 400 тысяч рублей готовы платить PHP/Golang Backend Developer, который должен заниматься разработкой серверной части сервиса и поддержкой существующих систем. На вакансию web-разработчика ищут человека с зарплатой 350 тысяч рублей. Разработчику на Python готовы предложить до 300 тысяч рублей. Такую же сумму готовы платить разработчику C\C++ (уровня middle, senior).

В целом каждая пятая вакансия для IT-специалистов на сервисе предполагает зарплату не ниже 150 тысяч рублей. Медианные зарплаты DevOps-инженеров составляют 375 тысяч рублей. На втором месте Java-разработчики, доходы которых достигают 290 тысяч рублей. До 270 тысяч рублей зарабатывают разработчики на Python. Разработчики С++ получают в среднем 250 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в России средний заработок женщин с учетом всех премиальных в прошлом году составил 42,8 тысячи рублей, мужчин — 62,1 тысячи рублей.