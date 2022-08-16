Россиянка отдохнула в Турции и описала отдых словами «похоже на издевательство»

Читательница «Тонкостей туризма» побывала в Бельдиби и сравнила курорт с захолустьем

Российская туристка, побывавшая на турецком курорте Бельдиби в районе Кемера, пожаловалась на полное отсутствие сервиса и комфортной инфраструктуры в отеле. Разочарованиями от отдыха она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, курорт оказался похож на «захолустье» — за его пределами находились только «пустыри, заброшка и руины». Кроме того, инфраструктуру пятизвездочного отеля она сравнила с уровнем «старой трешки»: так, обстановка в номерах была устаревшей, уборку проводили плохо, на пляжах не хватало лежаков, а дискотеку с хитами русской попсы 2013 года она назвала «издевательством».

«В общественных зонах нет туалетов, а те, что есть в основном корпусе, очень грязные. Питание "ультра все включено" — это обман. Нет алкоголя импортного производства вообще, мини-бар в номере не пополняется. Чаевые тут просят всегда и везде, но на сервис это сильно не влияет, официанты не спешат убирать грязную посуду с освободившихся столиков, заказ будете ждать очень долго», — описала негативные моменты отдыха читательница портала.

«Теплое море, красивая природа, солнечно, нет изнуряющей жары, но все они меркнут на фоне бытовых проблем и хамства. Нет желания возвращаться в Турцию», — заключила она.

Ранее в августе российская туристка отдохнула в Турции, посетив за месяц Стамбул, Фетхие, Мармарис, Измир, Бодрум и Датче, и рассказала о тратах на путешествие. Проживание в шести городах обошлось путешественнице в 65 тысяч рублей.