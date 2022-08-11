Россиянка месяц отдыхала в Турции в пик сезона и рассказала о тратах

Автор блога на «Яндекс.Дзен» посетила шесть городов Турции за месяц и рассказала о тратах

Российская туристка отдохнула в Турции, посетив за месяц шесть городов, и рассказала о тратах на путешествие. Своим опытом она поделилась в личном блоге «Летаем сами» на «Яндекс.Дзен».

За 27 дней девушка успела побывать в Стамбуле, Фетхие, Мармарисе, Измире, Бодруме и Датче. Поездка состоялась в пик летнего туристического сезона — с июля по август.

За авиабилет из Москвы в Стамбул с пересадкой в Сочи автор блога заплатила 14 тысяч рублей, обратный билет из Даламана стоил 20,3 тысячи. Проживание обошлось путешественнице в 65 тысяч рублей: 5,7 тысячи за две ночи в Стамбуле, 8,5 тысячи за пять ночей в Измире, 7,2 тысячи за две ночи в Бодруме, 15,6 тысячи за шесть ночей в Датче, 8,6 тысячи за четыре ночи в Мармарисе и 19 тысяч за шесть ночей в Фетхие.

Между городами туристка перемещалась в основном на междугородних автобусах, один раз она воспользовалась паромом — в итоге расходы на транспорт составили 3,7 тысячи рублей. Около 10 тысяч рублей ушло на питание в кафе и ресторанах, еще шесть тысяч — на экскурсии, а также 2,3 тысячи рублей на мобильную связь.

Ранее аналитики сервиса поездок «Туту.ру» назвали Турцию самой популярной страной для отдыха в бархатный сезон — на нее приходится около 16 процентов от всех бронирований. В начале осени средняя стоимость авиабилетов в одну сторону составляет 24,2 тысячи рублей.