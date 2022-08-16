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В Казани пройдет фестиваль «Аксенов-фест»

В Нацбиблиотеке Татарстана в Казани 19 и 21 августа пройдет фестиваль «Аксенов-фест»

Фото: Марат Мугинов / Официальный портал города Казани

В Казани с 19 по 21 августа пройдет XV фестиваль «Аксенов-фест». Об этом сообщает «Татар-информ».

В рамках мероприятия в Национальной библиотеке Татарстана откроется выставка ранее не опубликованных писем и фотографий российского писателя и драматурга Василия Аксенова. Кроме того, жители города и туристы смогут встретиться с писателем Денисом Осокиным и принять участие в презентации книжной выставки «Аксенов-фест рекомендует. Писатель и его ближний круг», на которой будут собраны не только произведения Аксенова, но и близких ему по духу авторов.

Также около главного конференц-зала Нацбиблиотеки будет установлен стол с пишущей машинкой, на которой гости праздника смогут написать письмо Аксенову и получить философский ответ от коллег и друзей писателя, посетивших фестиваль. 

Ранее сообщалось, что в Казани пройдет показ детского семейного фильма «Приключения маленького Бахи», который снят в дагестанском ауле Чох. Премьера состоится в рамках XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Он будет проходить с 7 по 11 сентября.

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Валентина Процкова
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