В Казани пройдет премьера снятого в дагестанском ауле детского фильма

В Казани состоится премьера фильма «Приключения маленького Бахи»

В Казани пройдет премьерный показ детского семейного фильма «Приключения маленького Бахи», который снят в дагестанском ауле Чох. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе продюсерского центра «ВГИК-Дебют» рассказали, что премьера состоится в рамках XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Он будет проходить с 7 по 11 сентября. Международная премьера состоится в рамках 16-го Международного кинофестиваля и кинорынка детского и семейного контента в Гуанчжоу.

Картина режиссера Александра Галибина рассказывает о мальчике Бахе, который помогает решать своей семье различные житейские вопросы.

«Поступки маленького героя могут стать достойным примером для подражания и сверстников, и взрослых. Кроме того, фильм передает красоту Дагестана, знакомит зрителей с традициями, культурой и музыкой региона. Почти все роли в фильме сыграли актеры дагестанских театров и жители села Чох. Сейчас продюсерский центр ведет подготовку к выпуску в прокат», — говорится в сообщении.

В кинотеатрах по всей стране фильм планируется выпустить 27 октября.

