Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин заявил о соответствии спецоперации уставу ООН

Президент Путин заявил, что Россия начала спецоперацию в соответствии с уставом ООН

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия начала специальную военную операцию на Украине в полном соответствии с уставом ООН. Такое заявление во вторник, 16 августа, во время выступления на X Московской конференции по международной безопасности сделал президент Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Цели этой операции определены ясно и четко — это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида», — сказал глава государства.

Материалы по теме:
«В тылу опаснее, чем на фронте» Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
«В тылу опаснее, чем на фронте»Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
29 июля 2022
«Украину цинично используют» Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
«Украину цинично используют»Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
30 июля 2022
«Скажите, что будет дальше?» Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
«Скажите, что будет дальше?»Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
15 июля 2022

О начале спецоперации на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Ранее в августе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
На площадке для хранения боеприпасов в Крыму произошел пожар
В Эстонии решили демонтировать еще шесть советских памятников
Российская подлодка будущего получит беспилотники
Минобороны раскрыло ущерб из-за диверсии на складе боеприпасов в Крыму
Брайс Даллас Ховард получила за «Мир Юрского периода» меньше Криса Пратта
Стало известно об альтернативе приложения Сбера в AppStore
С осужденного мэра Оренбурга взыскали 10 тысяч рублей недостающей взятки
Россиянам перечислили трудности получения зарубежных банковских карт
В Москве умер знаменитый народный артист России
Минобороны назвало диверсией пожар и детонацию боеприпасов на складе в Крыму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.