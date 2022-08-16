Путин заявил о соответствии спецоперации уставу ООН

Президент Путин заявил, что Россия начала спецоперацию в соответствии с уставом ООН

Россия начала специальную военную операцию на Украине в полном соответствии с уставом ООН. Такое заявление во вторник, 16 августа, во время выступления на X Московской конференции по международной безопасности сделал президент Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Цели этой операции определены ясно и четко — это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида», — сказал глава государства.

О начале спецоперации на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Ранее в августе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты.