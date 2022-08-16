Lindt решил уйти из России

Lindt решил полностью уйти с российского рынка

Швейцарский производитель шоколада Lindt решил полностью уйти с российского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

«После объявления от 9 марта 2022 года группа компаний Lindt & Spruengli приняла решение покинуть российский рынок», — говорится в сообщении.

При этом компания подчеркивает, что собирается «поддерживать сотрудников в России и действовать в соответствии с национальным законодательством». О намерении Lindt продать российский бизнес прежде не сообщалось.

О временной приостановке работы Lindt в России стало известно в начале марта. С тех пор закрытыми оставались магазины компании в российский городах, а на официальном сайте было недоступно оформление заказов. Соответствующее объявление по-прежнему размещено на российском портале Lindt.