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В Польше спрогнозировали реакцию СМИ на поражение Украины

Myśl Polska: СМИ Польши назовут поражение Киева в спецоперации победой Украины

Фото: Unsplash

Политолог Конрад Ренкас предположил, что при поражении Украины в спецоперации СМИ Польши напишут о нем как о стратегической победе Украины. С таким мнением он выступил в статье для газеты Myśl Polska.

Ренкас заявил, что местные издание продолжат цензурировать данные о возможных поражениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в будущем. Так, провал Киева они назовут успехом Украины. «Даже окончательное поражение киевских властей в этом ненужном конфликте все равно будет представлено как их стратегическая победа», — спрогнозировал он реакцию изданий.

Эксперт назвал неэффективной пропаганду польских СМИ на фоне сокращения численности населения страны, верящего в «опасные сказки о неизбежной победе Киева».

«Проще говоря — любой исход конфликта, любые условия перемирия будут представлены на земле Третьей Речи Посполитой как небывалое поражение России. Иначе быть не может — и точка!» — заключил Ренкас.

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Марина Совина
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