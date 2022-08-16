Суд вынес приговор виновным в обрушении казармы ВДВ под Омском

В Омске виновные в гибели 24 десантников из-за обрушения казармы ВДВ получили сроки

Омский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу о гибели 24 десантников из-за обрушения казармы ВДВ в 2015 году. Об этом во вторник, 16 августа, сообщает «Коммерсант».

Фигурантами уголовного дела были 11 человек.

Экс-командира 242-го центра ВДВ Олега Пономарева суд освободил от уголовной ответственности из-за истечения срока давности. Заместителя командира Владислава Пархоменко приговорили к десяти годам лишения свободы и штрафу в размере шести миллионов рублей. Также суд дал восемь и семь лет колонии руководителям ремонтировавшей казарму компании «Ремэксстрой» Александру Дорофееву и Дмитрию Баязову соответственно. Они обязаны выплатить штрафы в размере 300 и 250 тысяч рублей.

Экс-замруководителя регионального управления заказчика капитального строительства Центрального военного округа Минобороны Александра Савустьяна приговорили к пяти годам условно, а бывшего инженера-инспектора данного управления Евгения Криворучко и сотрудника Спецстроя Николая Гашенко — к пяти годам, но освободили из-за истечения срока давности. Кроме того трое экс-сотрудников Спецстроя России и его подразделений были приговорены на сроки от шести до восьми лет лишения свободы.

Обрушение казармы 242-го учебного центра ВДВ произошло 12 июля в 22:45 по местному времени (19:45 по Москве). Рухнула часть крыши и стен четырехэтажного здания (два с половиной пролета). В этот момент в казарме находились 337 человек. 24 человека погибли на месте.

Казарма обвалилась из-за дефектов, допущенных строителями еще в 1975 году, которые были усугублены при ремонте в 2013-м. В отчете упоминалось использование неморозостойкого кирпича, а также многочисленные нарушения в заполнении швов (ненормативно большого размера) кладки раствором, который также был признан некачественным. В здании широко использовалась ненадлежащая скрепляющая арматура и анкеры, не соответствующие требованиям типового проекта. В таком виде казарма была сдана строителями еще в 1975 году. После капитального ремонта казармы, выполненного в 2013 году, произошло, с одной стороны, дальнейшее снижение несущей способности кирпичной кладки — за счет срубания части кладки и рассверливания в ней отверстий, а также устройства дополнительных вентиляционных ниш. С другой стороны, выросла нагрузка на простенки первого этажа за счет толстой бетонной стяжки полов и увеличенной толщины теплоизоляции на крыше.

В июле 2015 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что причиной обрушения казармы стал некачественный капитальный ремонт здания, изначально построенного с нарушениями.

В 2018 году расследование трагедии было завершено. А в июне 2020 года в омском гарнизонном суде началось рассмотрение дела.