Аналитик раскрыл сроки роста российской экономики

Глава АКРА Сухов спрогнозировал рост российской экономики летом 2023 года

Глава АКРА Михаил Сухов рассказал, когда экономика России начнет восстанавливаться. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Сухов раскрыл сроки роста российской экономики и спрогнозировал ее восстановление с лета 2023 года. Из-за неопределенной ситуации с энергоресурсами подъем вряд ли станет быстрым: в 2024 году он достигнет не более 1,5 процента

«Если брать возврат к реальным стоимостным значениям 2021 года, то в 2023 году, начиная с лета», — ответил аналитик на вопрос о сроках восстановления экономики.

При этом эксперт добавил, что наиболее трудно спрогнозировать темпы восстановления экономики.

«Вслед за действующими санкциями следует ожидать волну сокращения потребления российской нефти на внешнем рынке, пока не ясны ее масштабы с учетом возможного изменения географии экспорта. Кроме того, сейчас предприятия используют запасы для производства, а вот когда они закончатся, их нужно будет компенсировать. Так что вряд ли мы будем свидетелями быстрого роста в 2024 году, в лучшем случае 1-1,5%», — заключил глава АКРА.