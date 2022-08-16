Аналитик оценил риски ослабления рубля к осени

Аналитик BitRiver Антонов назвал маловероятным ослабление рубля к началу сентября

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, что российские игроки на валютном рынке именно в августе обычно опасаются потрясений. Однако не всегда подобные ожидания становятся реальностью, заявил он в беседе с агентством «Прайм».

Антонов оценил риски ослабления рубля к началу сентября и назвал их маловероятными. По его словам, сейчас нет оснований для валютного ралли доллара к рублю. Эксперт добавил, что Центробанк оценил рекордный профицит счета актуальных операций в 2022 году в 243 миллиарда долларов.

«Причин для ослабления рубля к началу сентября даже на десять процентов к текущему курсу сегодня нет. Не все в порядке сегодня в экономике США и, тем более, ЕС. Ключевые опережающие индикаторы экономики США свидетельствуют о надвигающемся и, вполне вероятно, самом сильном кризисе с 2008 года», — подчеркнул он.

Негативно на курсе рубля может отразиться акцент на политике слабого рубля и усиление тезисов Минфина о том, что курс доллара в 70-80 рублей станет равновесным для гармонизации бюджета. Антонов добавил, что шансы усиления национальной валюты до 50-55 рублей составляет не более 20 процентов к началу осени.

Ранее финансовый аналитик Александр Джиоев назвал основной фактор ослабления рубля. Им может стать допуск нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ), полагает эксперт.