Назван основной фактор ослабления рубля

Экономист Джиоев: ослабление рубля связано с допуском нерезидентов к ОФЗ

Финансовый аналитик Александр Джиоев назвал причины ослабления рубля. По его словам, основным фактором может служить допуск нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ). Ослабить национальную валюту также могло сокращение объемов прокачки газа по «Северному потоку». Об этом специалист рассказал в ходе разговора с «Лентой.ру».

«На данный момент мы видим небольшое ослабление рубля, что может быть связано с допуском нерезидентов в облигации федерального займа», — заявил Джиоев.

По последним данным Центробанка, доля всех нерезидентов, как из дружественных, так и из недружественных стран, в ОФЗ составляет 17,6 процента или 2,8 триллиона рублей, сообщил финансовый аналитик. При этом, их участие в рынке корпоративных облигаций минимальна.

«Сейчас на рынок облигаций допустили нерезидентов из дружественных стран — при этом какой-либо статистики только по их доле на рынке ОФЗ и корпоративных облигаций нет. Таким образом, сложно дать однозначный ответ, как сильно отреагирует рубль только на допуск нерезидентов, так как оценить размер потенциального навеса предложения затруднительно», — пояснил экономист.

Джиоев предположил, что не все нерезиденты захотят продавать российские облигации. Вполне вероятно, что некоторые, напротив, приступят к их покупке, заключил он.

Ранее старший риск-менеджер компании «Алго Капитал» Виталий Манжос спрогнозировал падение курса рубля по отношению к доллару осенью. По его мнению, это может произойти по нескольким причинам, в частности, из-за снижения цен на нефть и введения нового бюджетного правила. «Однако увязывать такую возможность с ожидаемым дальнейшим понижением ключевой ставки ЦБ России было бы неверно», — отметил он, пояснив, что данная закономерность работает при свободном доступе иностранных инвесторов на российский финансовый рынок, а также при возможности вывода средств без риска заморозки активов. На данный момент этого не происходит, добавил эксперт.