В Татарстане выпустят карту наиболее благоприятных для съемок фильмов локаций

В Татарстане выпустят карту кинолокаций к столетию республиканского кинематографа. Об этом сообщает местный портал «Татар Информ».

Известно, что созданием карты займутся сотрудники базы ГБУК «Татаркино». Так, для нанесения на бумагу выберут локации, наиболее благоприятные для съемок фильмов. Предполагается, что проект призван облегчить поиски местностей определенных типов и подсказать, где расположены достопримечательности региона.

По мнению авторов карты, она должна привлечь к Татарстану внимание кинематографистов из других регионов. Вдобавок в проект войдет вся информация о местных актерах и фирмах, которые могут предоставить необходимое оборудование, а также другие сведения о киноресурсах республики.

«Мы подали заявку в Фонд культурных инициатив, но она была отклонена. Пока мы не имеем средств, чтобы реализовать ее должным образом. Но на сайте "Татаркино" мы в любом случае аккумулируем всю информацию», — высказалась в заключение директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Ранее сообщалось, что в Казани пройдет показ детского семейного фильма «Приключения маленького Бахи», который снят в дагестанском ауле Чох. Премьера состоится в рамках XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Он будет проходить с 7 по 11 сентября.