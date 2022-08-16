Европе предрекли уникальный кризис

Аналитик Самиев назвал кризис в еврозоне не имеющим аналогов в истории

Надвигающийся на Европу кризис не имеет аналогов в истории. Его уникальность заключается в том, что в этот раз странам придется столкнуться одновременно с экономическими, энергетическими и продовольственными трудностями. Возможно, по мощности его можно будет сравнить с Великой Депрессией в США. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал аналитик, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

Экономика еврозоны с большой вероятностью столкнется с рецессией, считают 60 процентов опрошенных Bloomberg экспертов. Их число увеличилось с 45 процентов в прошлом опросе и с 20 процентов после начала российской спецоперации на Украине.

«Надвигающийся кризис является уникальным из-за того, что сложились сразу три фактора. Прежде всего, в любом случае сейчас должен был произойти циклический мировой кризис, который ожидался как раз на рубеже 2020-2022 годов. Но во время пандемии все рынки были залиты деньгами, что позволило избежать кризиса, хотя циклический его вариант, на самом деле, даже нужен», — сказал Самиев.

Он допустил, что «заливание рынков деньгами» теперь может сделать кризис только более глубоким, сопоставимым с Великой Депрессией в США.

«Параллельно с кризисом экономическим, мы явно видим мощный энергетический кризис, по крайней мере, в Европе. А также продовольственный, связанный где-то со сбором урожая, где-то с логистикой. Свою роль сыграли и инфляционные факторы. В итоге мы получили сразу три мощных кризиса одновременно», — заметил аналитик.

Аналогов этому вспомнить невозможно, обычно наблюдается кризис либо экономический, либо отраслевой Павел Самиев аналитик

Именно из-за уникальности текущих событий, по его словам, невозможно предсказать последствия кризиса. В любом случае, Самиев ожидает определенной перезагрузки экономики с технологической точки зрения, перестройки рынков, а также падения в ряде сегментов.

Ранее экономике России предрекли возвращение к росту через несколько лет. По итогам текущего года падение ВВП страны составит 4-6 процентов, в следующем году экономика сократится в диапазоне 1-4 процентов, а в четвертом квартале 2023 года экономика начнет рост — в пределах 1-2,5 процента, сообщил Центробанк.