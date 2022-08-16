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Сухогруз с украинским зерном перестал передавать данные о своем местоположении

Welt: сухогруз Razoni с зерном Украины перестал передавать данные о своем местоположении

Фото: Mehmet Emin Caliskan / Reuters

Сухогруз Razoni, перевозящий зерно с Украины под флагом Сьерра-Леоне, последние три дня не передавал никаких данных о своем местоположении, где он в настоящее время находится непонятно. С таким утверждением выступила газета Welt, передает ТАСС.

По ее данным, через две недели после выхода из порта Украины и неудачной доставки зерна неизвестно, где сейчас судно. Также в посольстве Украины в Ливане заявили, что не имеют данных о том, в какой порт хочет зайти сухогруз с 26 тысяч тонн кукурузы на борту.

При этом Razoni не передавал никаких сведений о своем местоположении за последние три дня. В ходе последней отправки судно, вероятно, было у восточного побережья Кипра.

В начале августа корабль Razoni успешно преодолел «зерновой коридор». Он зашел в «безопасную зону» недалеко от румынского города-порта Сулина. На тот момент в одесском порту отправления ждали еще 16 судов с продовольствием.

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Марина Совина
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