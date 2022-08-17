ОСК представит Минобороны проект модернизированного фрегата с «Калибрами»

ОСК представит Минобороны России проект головного модернизированного фрегата 22350М

Северное проектно-конструкторское бюро (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в ближайшее время представит на утверждение в Минобороны России технический проект головного модернизированного фрегата проекта 22350М, который сможет нести крылатые ракеты «Калибр». Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель гендиректора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев.

«Закладка планируется после разработки технического проекта и рабочей конструкторской документации в объеме не менее 60 процентов. Все документы готовит Северное ПКБ. Скоро технический проект будет представлен в Минобороны России на утверждение», — сказал он, отвечая на вопрос о сроках закладки на Северной верфи модернизированного корабля.

Каждый фрегат проекта 22350М сможет нести до 48 ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Также корабли могут получить зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут» и противолодочное вооружение.

В августе в публикации 19FortyFive фрегаты проекта 22350 назвали одними из самых современных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России. Эти фрегаты могут стать основой ВМФ в будущем.

В июле источник ТАСС сообщил, что гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон» для надводных кораблей ВМФ России могут принять на вооружение в сентябре 2022 года. Первым штатным носителем «Цирконов» станет фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350.

