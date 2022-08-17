Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

ОСК представит Минобороны проект модернизированного фрегата с «Калибрами»

ОСК представит Минобороны России проект головного модернизированного фрегата 22350М

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Северное проектно-конструкторское бюро (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в ближайшее время представит на утверждение в Минобороны России технический проект головного модернизированного фрегата проекта 22350М, который сможет нести крылатые ракеты «Калибр». Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель гендиректора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев.

«Закладка планируется после разработки технического проекта и рабочей конструкторской документации в объеме не менее 60 процентов. Все документы готовит Северное ПКБ. Скоро технический проект будет представлен в Минобороны России на утверждение», — сказал он, отвечая на вопрос о сроках закладки на Северной верфи модернизированного корабля.

Каждый фрегат проекта 22350М сможет нести до 48 ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Также корабли могут получить зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут» и противолодочное вооружение.

Материалы по теме:
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022

В августе в публикации 19FortyFive фрегаты проекта 22350 назвали одними из самых современных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России. Эти фрегаты могут стать основой ВМФ в будущем.

В июле источник ТАСС сообщил, что гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон» для надводных кораблей ВМФ России могут принять на вооружение в сентябре 2022 года. Первым штатным носителем «Цирконов» станет фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Аксенов заявил о риске новых взрывов в Джанкойском районе Крыма
Роскомнадзор запросил информацию об утечке данных у популярного онлайн-магазина
ФСБ задержала шестерых членов ячейки запрещенной «Хизб ут-Тахрир»
Мужчина голыми руками сразился с акулой и попал на видео
Поставки дешевых смартфонов в Россию рухнули
Олимпийская чемпионка сменила пол и стала мужчиной
В Москве впервые с февраля выявили больше 10 000 случаев COVID-19
Российский военный застрелил мужчину из пистолета Макарова во время ссоры
Стало известно о размере выплат пострадавшим от взрывов на севере Крыма
Российский стилист назвала самую модную обувь на осень и зиму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.