Сайт «Единой России» подвергся DDoS-атаке

«Единая Россия» сообщила, что сайт партии подвергся мощной DDoS-атаке

«Единая Россия» сообщила о том, что ее сайт подвергся мощной DDoS-атаке. Публикация об этом в среду, 17 августа, появилась на портале партии.

«Усиление атак на все информационные системы партии и аномальная активность извне фиксируются каждый день. В последние дни их вектор сузился — совершаются попытки нарушить работоспособность официального сайта партии», — говорится в сообщении.

В партии добавили, что для проведения атак задействуются десятки тысяч IP-адресов — как российских, так и зарубежных. В частности, были зафиксированы адреса из США, Кореи, стран Восточной и Северной Европы. Пиковая мощность атак, как заявили в «Единой России», составила десятки гигабит в секунду.

Ранее DDoS-атака была совершена на сайт госкорпорации «Роскосмос». Это случилось после того, как компания опубликовала в своем спутниковые снимки «центров принятия решений» Запада.